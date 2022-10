Bolsonaristas foram até a sacristia protestar contra padre que mandou recado a Bolsonaro: 'dia de pedir benção, não votos'

Apoie o 247

ICL

247 - Além de todo o tumulto que Jair Bolsonaro (PL) causou em Aparecida no Dia de Nossa Senhora, na última quarta-feira (12), seus apoiadores geraram ainda mais confusão da antiga basílica.

Eles foram até a sacristia protestar contra o padre Camilo Júnior, o mesmo que, durante o culto, mandou um recado indireto a Jair Bolsonaro: "hoje não é dia de pedir votos, é dia de pedir bênçãos".

A confusão começou após Bolsonaro cancelar - por conta própria - a participação em um evento que aconteceria na antiga basílica . Os bolsonaristas culparam a igreja pela ausência do chefe do Executivo.

Vídeo obtido pelo jornal O Vale, de São José dos Campos, mostra bolsonaristas "conversando com membros da Igreja na eucaristia. Elas queriam resposta sobre a ausência de Bolsonaro no terço, que estava programado para às 16h em frente ao local e chegaram a questionar o porquê do sino continuar tilintando, o que estaria 'atrapalhando a programação'. As mulheres questionaram os membros da igreja sobre os sinos que tocaram após a celebração da missa, por cerca de 20 minutos após a cerimônia — que terminou às 16h. A missa, que teve início às 14h30, estava programa para acabar por volta das 15h30. Elas cobraram explicações sobre a duração do toque dos sinos, que teriam atrapalhado a chegada do presidente Bolsonaro para a realização do evento paralelo organizado pelo Centro Dom Bosco, um grupo católico não ligado à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil)".

