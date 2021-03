Bolsonaristas protestam em frente à casa da prefeita de Juiz de Fora contra fechamento do comércio (vídeo)

247 - Bolsonaristas se reuniram em frente à casa da prefeita de Juiz de Fora (MG), Margarida Salomão (PT), na noite desta segunda-feira (22) para protestar contra as medidas de restrição implementadas no município para combater a pandemia da Covid-19.

De cima de um carro de som, uma manifestante repete o discurso negacionista de Jair Bolsonaro e em defesa de que o povo trabalhe. “O que é que um pai de família vai fazer quando seu filho sentir fome?”.

“Enquanto o dinheiro da senhora tá caindo certinho aí, a senhora está determinando que pessoas de bem não podem exercer seus direitos fundamentais”, continua. O grupo tinha caixões e fez um velório simbólico da prefeita e dos vereadores da cidade, classificando o fechamento do comércio como “morte simbólica” dos atores políticos.

Durante a tarde, o protesto foi feito em formato de carreata. A fila de veículos se formou no Carrefour, onde alguns dos participantes concentraram falas de reivindicação pela reabertura imediata do comércio, em favor do tratamento precoce contra a Covid-19 e questionamentos às medidas de combate à doença pela Prefeitura.

Ameaças contra a prefeita de Palmas

Um caso similar acontece em Palmas, capital do Tocantins, onde a prefeita, Cinthia Ribeiro (PSDB), virou alvo de ameaças e de protestos em frente à suas casa após ter determinado medidas de restrição para o comércio.

“Hoje infelizmente minha vida corre risco. Ameaça de tudo que é lado, de tudo que é jeito”, declarou, em entrevista dada sob o impacto da morte por Covid-19, na quinta-feira (18), da secretária municipal de saúde, Valéria Paranaguá, 58, após duas semanas internada numa UTI.

Ainda em manifestação, grupo se reúne em frente ao prédio onde mora a prefeita de Juiz de Fora, intimidando a chefe do executivo para descer.



Imagens: @wellingtonderb pic.twitter.com/zWIaleMfmc — Plantão JF (@OcorrenciasJF) March 22, 2021

Com 100% das UTIs ocupadas no início de março, a prefeita de Palmas precisou decretar lockdown para combater a crise sanitária descontrolada. Resultado? Perfis anônimos e bolsonaristaa surgiram na Internet convocando protesto em frente ao seu condomínio. pic.twitter.com/3Lj8bW2scI — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) March 21, 2021

