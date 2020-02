Bolsonaristas rejeitam Skaf e querem 'príncipe' na liderança da nova sigla

247 - Apoiadores de Jair Bolsonaro na criação do novo partido Aliança pelo Brasil divergem sobre nomes para coordenar a nova sigla em São Paulo. Bolsonaristas rejeitam o nome de Paulo Skaf e pregam que o membro da família imperial Luiz Philippe De Orleans e Bragança assuma a sigla.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "enquanto Bolsonaro estreita a relação com Skaf e o presidente da Fiesp (Federação da Indústria do Estado de São Paulo) é cotado para presidir a Aliança em São Paulo, a militância de movimentos de direita rejeita o nome do empresário e prega que Luiz Philippe assuma a sigla."

A matéria ainda informa que "a indefinição sobre o comando partidário afeta o cenário nebuloso de nomes cotados para a prefeitura paulistana. Hoje aquele com possibilidade de receber a bênção de Bolsonaro é o apresentador José Luiz Datena, mas sua candidatura é incerta e ele também enfrenta resistência da ala à direita."