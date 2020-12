'Bolsonaro abandonou o Brasil e os brasileiros', afirma Doria

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (7) durante entrevista coletiva na qual apresentou o plano estadual de imunização contra a Covid-19.

Doria se queixou da postura de Bolsonaro de ignorar as vacinas produzidas para o combate contra o coronavírus e afirmou que ele abandonou o Brasil.

"Por que vacinar em março se podemos começar a vacinar em janeiro? Para atender a um capricho de alguém que, sentado no Palácio do Planalto, acha que tem que ser uma vacina só? Isso não é justo, não é humano. Não representa a compaixão mínima que uma pessoa deve ter pela vida e pela existência. Tenho certeza que jornalistas aqui presentes perderam parentes para a Covid-19. Eu perdi. Sei o que é perder um amigo que se foi em menos de 3 dias com Covid. Vamos esperar que milhares de outros percam a vida? Só porque alguém quer uma única vacina e acha que ela deve ser priorizada em detrimento de outras? Vida é uma só. Existência é única. Triste o Brasil que tem um presidente que não tem compaixão pelos brasileiros, que abandonou o Brasil e os brasileiros", falou o governador.

