Bolsonaro assiste jogo do Palmeiras e torcida se revolta com sua presença no estádio: "Vai tomar no c*” (vídeo)

Com xingamentos, torcida expressou seu repúdio ao ocupante do Planalto edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) assistiu à vitória do Palmeiras por 3 a 0 contra o Avaí, neste sábado (22), pela 33ª rodada do Brasileirão, ao lado da presidente do clube, Leila Pereira.

Bolsonaro sentou ao lado de Leila Pereira e foi recebido no local com honrarias, mas a expressão da torcida não foi a mesma, que gritou “ei, Bolsonaro, vai tomar no C*”, como mostra o vídeo abaixo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.