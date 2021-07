Bolsonaro chega ao hospital para tratar obstrução intestinal

247 - Jair Bolsonaro chegou ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, às 19h38 desta quarta-feira (14), onde fará exames para avaliar a necessidade de uma cirurgia para o tratamento de uma obstrução intestinal. Bolsonaro foi internado em Brasília pela manhã e precisou ser transferido às pressas.

Interlocutores afirmam que o quadro de saúde do ocupante do Palácio do Planalto é "grave" e requer "muitos cuidados".

O cirurgião gástrico de Bolsonaro, Antonio Macedo, que o acompanha desde a suposta facada sofrida por ele durante a campanha eleitoral de 2018, atende no Vila Nova Star e está prestando apoio ao chefe do governo federal.

