Bolsonaro cometeu crime que dá pena de três a seis anos de cadeia, ao cobrir a placa de sua moto

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) foi ao twitter, neste sábado, para lembrar que Jair Bolsonaro cometeu crime comum, ao cobrir as placas de sua motocicleta no passeio inútil que promoveu em São Paulo e que mobilizou milhares de policiais para garantir sua segurança. “Adulterar placas é uma violação ao Código Penal,que prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão, além de multa”, disse ele. Confira, abaixo, o tweet do senador, a imagem da foto com a placa coberta:

Além de aglomerar sem máscara, como sempre, o parceiro do vírus conseguiu cometer mais um crime hoje: a placa da moto estava coberta e sem identificação. Adulterar placas é uma violação ao Código Penal,que prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão,além de multa.https://t.co/EV4bRWjjeI — Humberto Costa (@senadorhumberto) June 12, 2021

