Bolsonaro culpa Doria pelo aumento no preço do gás: "calcinha apertada"

247 - Jair Bolsonaro voltou a atacar o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). A apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada, o chefe de governo culpou Doria pelo aumento no preço do gás de cozinha no estado.

Bolsonaro questionou se Doria persuadiu a Assembleia Legislativa de São Paulo a lhe dar mais poderes por meio de sua "calcinha apertada".

“Inclusive, em São Paulo, durante a pandemia, aumentou o ICMS de quase tudo, inclusive do próprio combustível. E mais grave ainda a Assembleia Legislativa de São Paulo deu poderes para ele, a hora que bem entender, por decreto, decidir qualquer novo valor do ICMS. Antigamente passava por assembleia. Que poder de persuasão esse cara tem. Será a calcinha apertada dele?”, disse Bolsonaro. (Com informações do Antagonista).

