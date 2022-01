Bolsonaro divulga vídeo sobre ajuda a MG com imagens de arquivo de ministro que está em férias

Apoie o 247

Revista Fórum - Jair Bolsonaro (PL) divulgou em suas redes sociais um vídeo sobre a ajuda do governo federal aos municípios atingidos pelas fortes chuvas em Minas Gerais. Nas imagens, Rogério Marinho aparece sobrevoando cidades e conversando com lideranças regionais. O detalhe é que a visita ao estado foi feita há uma semana, no dia 3 de janeiro, antes do ministro do Desenvolvimento Regional ser autorizado por Bolsonaro a entrar em férias.

Despacho da Presidência da República publicado na terça-feira (4) autoriza o ministro a curtir férias “no período de 5 de janeiro a 3 de fevereiro de 2022”, período em que comumente acontecem tragédias no país em razão das chuvas de verão.

Esta é a segunda vez que o ministro tira férias em menos de dois meses. Em 17 de julho de 2021, quando curtia férias em Porto Seguro, no litoral baiano, Marinho passou mal e passou por uma cirurgia de angioplastia para a colocação de um stent.

