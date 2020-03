Bolsonaro é ignorado no próprio condomínio, que se fecha contra coronavírus

Na semana em que Jair Bolsonaro defende flexibilização da quarentena em prol da economia, o condomínio Vivendas da Barra, no Rio, onde ele possui casa, adotou medidas para preservar funcionários e evitar a circulação edit

247 - O discurso anti-ciência de Jair Bolsonaro, defendendo fim de medidas de restrição social e volta ao trabalho em meio à pandemia do coronavírus, não é levado a sério pelo condomínio Vivendas da Barra, no Rio, onde Bolsonaro possui casa.

Segundo informações do UOL, a administração do Vivendas da Barra reduziu o efetivo de funcionários, adotando um rodízio de trabalho, e impediu a entrada de entregadores no condomínio, onde atualmente mora o vereador Carlos Bolsonaro, e também onde tem residência o ex-PM Ronnie Lessa, acusado de ter matado a vereadora Marielle Franco.

Enquanto isso, a maioria dos antigos vizinhos do presidente tem se mantido em casa e evitado sair, conforme recomenda a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde.

