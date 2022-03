Bolsonaro é vaiado na Baixada Santista: 'vai trabalhar, vagabundo!' (vídeo)

Pessoas que frequentavam a praia no litoral paulista também pediram a saída de Jair Bolsonaro do cargo edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) foi vaiado no Guarujá e praias da região da Baixada Santista durante o carnaval, onde foi passar suas férias.

Em Santos, principal cidade da região, ele teve 71,35% (168.843) dos votos no segundo turno da eleição de 2018, mas foi alvo de xingamentos da população.

"Fora Bolsonaro!", disseram as pessoas que frequentavam a praia. "Vai trabalhar, vagabundo", afirmou.

Bolsonaro havia rebatido as pessoas que teceram críticas sobre as férias dele e disse para esses eleitores não votarem nele. "Se achar que eu não devo sair mais de folga, se eu virar candidato à reeleição, que não vote em mim", afirmou.

Pesquisa PoderData, divulgada nesta quarta-feira (2), apontou Bolsonaro em segundo lugar, com 32% dos votos, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 40%. No segundo turno, o petista derrotaria Bolsonaro por 51% a 37%.

Isso o gado não mostra.#CaminheComElas Lockdown Lula Dilmou Zé de Abreu #GloboLixoDerretendo Carnaval Março Quarta-feira de Cinzas quaresma pic.twitter.com/tLrX3ClpFT — Tucano Vermelho (@TucanoVermelho) March 2, 2022

