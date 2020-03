"Bolsonaro envergonha os brasileiros", diz João Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), fez uma dura crítica a Eduardo Bolsonaro, que culpou a China pela pandemia. “Além do absurdo de minimizar a pandemia e convocar manifestações, agora ele envergonha os brasileiros com declaração preconceituosa”, disse ele edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), usou suas redes sociais para fazer uma dura crítica a Eduardo Bolsonaro, que culpou a China pela pandemia global.

“Além do absurdo de minimizar a pandemia e convocar manifestações, ignorando protocolos mundiais de saúde, colocando em risco milhares de vidas, agora ele envergonha os brasileiros com declaração preconceituosa sobre o mais importante parceiro comercial do Brasil”, criticou ele.

Em mais um de seus rompantes, o filho do presidente comparou a reação chinesa ao surto do novo coronavírus com o tratamento dado pelo governo da União Soviética ao desastre nuclear de Chernobyl.

