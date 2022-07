Bolsonaro está 19 pontos percentuais atrás de seu desempenho em 2018 no Sudeste, diz Quaest

Apoie o 247

ICL

247 - A mais recente pesquisa eleitoral Quaest, feita a pedido da CNN Brasil, nesta terça-feira (12), mostrou que Jair Bolsonaro (PL) está 19 pontos percentuais atrás de seu desempenho nas eleições de 2018 na região Sudeste. Em 2018, Bolsonaro venceu o então candidato do PT Fernando Haddad na região por 53% dos votos, contra 19%, no primeiro turno. Atualmente, o político do PL tem 34% das intenções de voto, segundo a pesquisa, contra 38% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder em todas as pesquisas.

Segunda região mais importante, em números, para as eleições, o Nordeste tem um cenário parecido com o de 2018, quando Bolsonaro conseguiu 26%. No contexto atual, ele tem 21%.

Naquele ano, o PT alcançou 51% de votos, com Haddad. O ex-presidente Lula tem 61%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foram entrevistados 1.544 eleitores presencialmente entre 8 e 12 de junho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE