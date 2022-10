Bolsonaro esteve em Juiz de Fora, mas seu comício flopou

Apoie o 247

ICL

Por Denise Assis, para o 247

Na cidade de Juiz de Fora, (Zona da Mata-MG), onde em 2018 Bolsonaro venceu por 52% de vantagem sobre Haddad, o candidato do PT, a bordo do que ele chamou de “atentado a faca”, desta vez o vencedor foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 52,68 dos votos. O motivo, é o excelente trabalho da prefeita Margarida Salomão (PT), que vem brindando a cidade com obras fundamentais, como a limpeza do Rio Paraibuna, cujo assoreamento era motivo de alagamento nas chuvas de verão. O outro, é que tradicionalmente a cidade elege Lula desde a sua primeira candidatura à presidência.

Hoje Bolsonaro esteve pela terceira vez na cidade, nesta campanha de 2022. O resultado foi um retumbante fracasso. Na região, onde as empresas de laticínio, empresas de construção civil, o comércio e os serviços são o forte da economia, e a universidade fornece mão de obra pra lá de especializada, há uma base petista consolidada. Quando Lula esteve ainda no início da campanha, no município, lotou o estádio do Esporte Clube e os seus arredores. Houve uma fila tão grande no entorno do ginásio, quanto o público presente dentro do estádio. Na tarde desta terça-feira, Bolsonaro passou, buzinou, e o município continuou a cuidar da vida. Foram pouquíssimos os que se animaram a fazer claque para ele na lateral do Parque Halfeld, em frente à prefeitura. Os que foram puderam até escolher ficar sob a sombra das árvores, tão ralo era o público que foi conferir a sua passagem pela cidade.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.