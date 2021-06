Bolsonaro faz "motociata" em São Paulo e gera aglomeração

O "passeio" começou às 10h ao lado do Sambódromo e tem término previsto para acontecer no parque do Ibirapuera edit

247 - Jair Bolsonaro faz neste sábado (12) sua segunda "motociata" com apoiadores. Desta vez, o "passeio" ocorre em São Paulo. O primeiro aconteceu no Rio de Janeiro, e contou com a presença do ex-ministro da Saúde e general Eduardo Pazuello.

Ele chegou ao ponto de concentração às 9h45 e, sem máscara, cumprimentou apoiadores e gerou aglomeração. Os manifestantes também não utilizavam o equipamento de proteção.

A "motociata" começou às 10h na região do Sambódromo e tem encerramento previsto para acontecer no parque do Ibirapuera. O trajeto tem 129 quilômetros de extensão.

Bolsonaro chegou a São Paulo às 7h e participou de um evento em um colégio militar antes da manifestação.

