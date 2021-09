Bolsonaro leva mega vaia e fica em silêncio durante ato em BH (vídeo)

No discurso ao lado do governador mineiro Romeu Zema (Partido Novo), Jair Bolsonaro foi chamado de “vagabundo”, seguido da mega vaia e precisou ficar calado por cerca de um minuto. Sem propostas para o país, ele preferiu atacar mais uma vez a oposição edit

Revista Forum - Jair Bolsonaro enfrentou protestos e ficou calado por um minuto em seu discurso durante uma mega vaia em evento em Belo Horizonte, Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (30). Mesmo diante de um forte esquema de segurança, Bolsonaro enfrentou protestos desde que chegou para a agenda na capital mineira, onde participou da cerimônia de sanção de um projeto de lei para obras do Metrô de BH e do Lançamento da Pedra Fundamental do Centro Nacional de Vacinas, na Universidade Federal de Minas Gerais.

No discurso ao lado do governador mineiro Romeu Zema (Partido Novo), Bolsonaro foi chamado de “vagabundo”, seguido da mega vaia. Após ficar calado por cerca de um minuto, o presidente mudou o rumo de seu discurso e começou a disparar críticas contra oposicionistas. “Diz o velho ditado quem até os trinta não foi de esquerda não tem coração. Quem depois dos 30 continua sendo de esquerda não tem cérebro”, disse (leia a íntegra na Revista Forum).

O espanto do intérprete de libras sem saber como reagir à vaia estrondosa fora da bolha porque os eventos de Bolsonaro são sempre com o gado selecionado. pic.twitter.com/Qpt3Oe45bs PUBLICIDADE September 30, 2021

