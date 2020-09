Bolsonaro leva pastor de Michelle para viagem em avião presidencial

Em viagem a Tapiraí, Pariquera-Açu e Eldorado, no Vale do Ribeira, Bolsonaro levou consigo o pastor da Igreja Batista Atitude, frequentada por Michelle Bolsonaro, Josué Valandro edit

247 - Jair Bolsonaro viajou a Tapiraí, Pariquera-Açu e Eldorado, no Vale do Ribeira, em São Paulo, nesta quinta-feira (3) e levou no avião presidencial o pastor Josué Valandro, da Igreja Batista Atitude, frequentada por Michelle Bolsonaro.

Em junho, o pastor já havia acompanhado Bolsonaro em viagem. Na ocasião, ambos visitaram o Ceará para a cerimônia de inauguração de um trecho da transposição do Rio São Francisco. No início da pandemia no Brasil, Valandro repetiu o discurso de Bolsonaro e também atacou o isolamento social, medida crucial para conter a Covid-19.

Na viagem desta quinta-feira também esteve presente o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Tanto o parlamentar, quanto o pastor e Bolsonaro não utilizaram máscaras, principal meio de impedir a disseminação do coronavírus.

