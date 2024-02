Bolsonaro pede mobilização de apoiadores no dia do seu depoimento à PF (vídeo)

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) convocou apoiadores a comparecer às proximidades de uma delegacia da Polícia Federal (PF), no próximo dia 7, quando ela vai depor sobre a suposta importunação de uma baleia por ter se aproximado dela com um jet ski no município de São Sebastião, litoral do estado de São Paulo.

O ex-mandatário citou outras três cidades. "Tenho certeza de que vai muita gente. A gente vai bater um papo. Será um grande encontro. Quero convidar o pessoal de Ubatuba, Guarujá, Santos, vamos comparecer. Saindo dali quero dirigir a palavra a vocês", afirmou.

Segundo a legislação brasileira, "molestar de forma intencional qualquer espécie de cetáceo" é considerada uma infração administrativa contra o meio ambiente. Fotos e vídeos indicaram aproximação avaliada em cerca de 15 metros da baleia, que estava na superfície, destacou a promotora Marília Soares Ferreira Iftim.

No próximo dia 7 de fevereiro, em São Sebastião, às 15:00, @jairbolsonaro estará prestando depoimento e convida a todos para estarem por lá. pic.twitter.com/Ux0ADwRGx8 continua após o anúncio February 1, 2024

