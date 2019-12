Bolsonaro procura partido para lançar Datena em SP

247 - Sem perspectiva de viabilizar o Aliança pelo Brasil em tempo hábil para disputar a eleição de 2020, Jair Bolsonaro tenta com dificuldades encontrar um partido grande que abrigue o apresentador José Luiz Datena, informa o Valor nesta segunda-feira (23).

"O Republicanos tem compromisso prévio com seu deputado mais bem votado, Celso Russomanno, que terá preferência para escolher entre ser candidato novamente, ser vice ou ficar de fora da eleição. No MDB a preferência é por integrar a chapa que irá tentar reeleger Bruno Covas (PSDB). E o PSD já tem candidato lançado, o ex-vereador Andrea Matarazzo", diz o Valor. Com isso, Jair Bolsonaro pode ficar sem candidato próprio à Prefeitura de São Paulo.

A reportagem conta que Datena e Bolsonaro estão cada vez mais próximos. "Bolsonaro costuma escolher o programa de Datena para dar entrevistas ao vivo quando deseja falar de temas de seu interesse. Ou quando quer esclarecer temas polêmicos que envolvam seu governo e seus filhos", diz.

Porém, para um experiente político ouvido pelo Valor, as chances de Datena concorrer à prefeitura são remotas, seja no MDB ou em outro partido. Segundo o interlocutor, "o apresentador 'se regozija' quando é reconhecido como candidato forte na disputa por cargos eletivos. Mas não esconde a reticência em deixar sua carreira de apresentador - que inclui relevantes ganhos com contratos de publicidade - e ter a sua vida e intimidade devassadas em uma campanha acirrada como costuma ser a eleição para prefeito de São Paulo. Datena também leva em conta o atual ambiente de polarização política por que passa o país, segundo esse interlocutor", conta.