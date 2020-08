Bolsonaro realiza exames médicos em hospital de São Paulo

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro realizou exames médicos nesta quarta-feira em São Paulo, com resultados normais, e está em condições de “manter suas atividades habituais”, segundo nota divulgada pelo Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde o presidente fez os exames.

Bolsonaro aproveitou a viagem a São Paulo, onde foi acompanhar a partida de uma missão humanitária brasileira ao Líbano, chefiada pelo ex-presidente Michel Temer, para realizar exames no mesmo hospital onde foi operada pela última vez em setembro de 2019.

“O Hospital Vila Nova Star informa que o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, passou por avaliação da equipe médica multiprofissional, está assintomático com exames laboratoriais e de imagem normais. Encontra-se liberado para manter suas atividades habituais”, informou a nota.

No dia 7 de julho, Bolsonaro anunciou que estava com a Covid-19 e iria adotar os procedimentos de quarentena previstos. Desde o primeiro momento, o presidente fez questão de dizer que estava tomando hidroxicloroquina para combater a doença e depois de ter ficado livre da infecção tem afirmado que foi o medicamento que o curou.

Poucos dias depois de ter anunciando que não estava mais infectado pelo coronavírus, Bolsonaro teve uma infecção pulmonar, mas, segundo uma fonte ouvida pela Reuters, os médicos que acompanhavam o presidente não a relacionaram com a Covid-19.

Em setembro do ano passado, Bolsonaro passou por cirurgia no hospital Vila Nova Star para correção de uma hérnia no abdômen.

Repotagem de Lisandra Paraguassu; Texto de Alexandre Caverni; Edição de Eduardo Simões

