Bolsonaro sofre queda ao cumprimentar apoiadores em BH (vídeo)

247 - Na Praça da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), onde marcou encontro para realizar uma motociata, nesta quarta-feira, 24, Jair Bolsonaro (PL) caiu no chão ao receber seus apoiadores.

No local, Bolsonaro falou com bolsonaristas, mas não falou com a imprensa e deixou o local rumo à Praça da Liberdade, onde vai discursar.

Eitaaa… e eu que flagrei Bolsonaro caindo.

Ele cumprimentava apoiadores na Pampulha, em BH, antes de iniciar Motociata pela cidade. pic.twitter.com/BMhHuD97mL August 24, 2022

