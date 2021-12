Bolsonaro vai à Praia Grande e ouve "Lula 2022"

Ele dva entrevista quando turista gritou frase em apoio ao pré-candidato do PT, que hoje seria eleito no primeiro turno segundo todas as pesquisas edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro dava entrevista neste domingo na Praia Grande quando uma pessoa gritou "Lula 2022". Logo após, segundo relata o UOL, os apoiadores de Bolsonaro vaiaram a pessoa responsável pelo grito e falaram "na cadeia".

Bolsonaro chegou na sexta-feira a Santos, no litoral de São Paulo, onde deve passar os próximos dias.

No sábado, ele fez um passeio de lancha ao lado do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e do assessor especial Max Guilherme.

PUBLICIDADE

Ao longo da entrevista, Bolsonaro voltou a criticar as medidas restritivas, adotadas por estados e municípios para conter o coronavírus.

Epidemiologistas afirmam, no entanto, que essas ações e a vacinação em massa que colaboram para o fim da pandemia.

"Muita gente perdeu sua empresa, foi um negócio que nem a OMS apoiava", disse Bolsonaro.

PUBLICIDADE

O UOL Confere, no entanto, já desmentiu essa fala. A declaração dada o ano passado por um representante da OMS é no sentido de que a organização não recomenda o isolamento como a a única medida de combate à pandemia.

Bolsonaro também disse que "evangélicos e cristãos" gostaram da chegada de André Mendonça no STF (Supremo Tribunal Federal).

O próprio Mendonça, ao ter seu nome aprovado pelo Senado, disse que sua chegada era uma vitória dos evangélicos. Bolsonaro o indicou como um nome "terrivelmente evangélico" para o STF.

PUBLICIDADE

Bolsonaro usava a camiseta do Athletico-PR e disse que a escolha da roupa foi em apoio ao empresário Luciano Hand, dono da rede de lojas Havan. Nesta semana, o dono da rede de lojas Havan teve o rosto atingido por um copo com bebida durante a final da Copa do Brasil.

Na sexta-feira, o responsável por jogar o copo, o advogado Eduardo Alves, foi demitido do escritório de advocacia e afirmou que tomou a atitude pela relação próximo que Hang tem com o presidente Bolsonaro.





PUBLICIDADE