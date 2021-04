Bolsonaro vira Judas e é queimado por moradores no Rio (vídeo)

247 - Indignados com o governo, moradores do bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, fizeram neste sábado de aleluia (3) um boneco com a imagem de Bolsonaro, substituindo Judas Iscariotes, que traiu Jesus.

Aos gritos de “fora Bolsonaro’, os moradores bateram e queimaram boneco .

