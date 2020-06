Bombeiro preso por ligações com assassinos de Marielle vivia em residência de luxo

247 - O sargento do Corpo de Bombeiros preso nesta quarta-feira, 10, por ligações com as mortes de Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, ostentava com sua mulher nas redes sociais. Maxwell Simões Corrêa, o Suel, de 44 anos, apesar de receber R$ 6 mil mensais, levava uma vida de luxo no Rio de Janeiro.

Ele e sua mulher moravam em uma casa de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. A residência é avaliada em mais de R$ 1,9 milhão, segundo reportagem do jornal O Globo. Em operação que ocorreu na manhã desta quarta, foi apreendida uma BMW-X6, pertencente a Suel, avaliada em R$ 172 mil.

O bombeiro é apontado pelo Ministério Público como cúmplice do sargento da reserva da Polícia Militar do RJ Ronnie Lessa, acusado pela morte de Marielle e Anderson Gomes. Os investigadores afirmam que Suel ajudou, após a prisão de Lessa, a descartar as armas escondidas pelo sargento da PM.

