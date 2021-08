Bombeiros seguem combatendo incêndio no Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha (vídeo)

247 - Na manhã desta segunda-feira (23), o Corpo de Bombeiros continua combatendo um incêndio de grandes proporções no Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A Prefeitura informou que o incêndio foi provocado pela queda de um balão, por volta das 9h deste domingo (22).

Na manhã desta segunda, o parque tinha ao menos três focos de incêndio.

Além dos bombeiros, a Defesa Civil e brigadistas voluntários estão no local para combater as chamas, mas o relevo do parque e o vento forte dificultam os trabalhos. O helicóptero Águia da Polícia Militar também também foi acionado para o atendimento. A informação é do portal G1.

O Parque Estadual do Juquery possui quase 2 mil hectares de área, com vegetação de cerrado. Ele fica entre os municípios de Caieira e Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Até o final deste domingo, cerca de 50% da vegetação já havia sido queimada. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, as cinzas do incêndio no parque estadual foram transportados pelo vento para a capital paulista. Moradores de diversas regiões relataram uma "chuva de fuligem" invadindo casas desde a tarde de domingo.

1.000 hectares consumidos pelo fogo no Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. Incêndio teria sido iniciado por um balão 😔 #Fantástico pic.twitter.com/MUiJs4eTN2

August 23, 2021





