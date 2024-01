Bope faz operação no Complexo da Penha contra o Comando Vermelho

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) deu início a uma operação nesta quarta-feira (31) nas favelas do Complexo da Penha, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, informa o g1. Moradores da região relataram intensos tiroteios logo nas primeiras horas da manhã, enquanto a tropa de elite da Polícia Militar mobilizava seus recursos para combater criminosos envolvidos em ações ilícitas na Zona Oeste da cidade.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, a operação tem como objetivo impedir a movimentação de criminosos que estariam envolvidos em atividades criminosas na Zona Oeste. Criminosos atearam fogo a barricadas em vielas das comunidades da Fé, Sereno e Caixa D‘água, numa tentativa de conter o avanço dos blindados utilizados pelo Bope.

continua após o anúncio

Até o momento desta reportagem, não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões durante a operação, que continua em curso.

Dados do serviço de inteligência revelam que o Comando Vermelho (CV), que domina a região da Penha, está em um conflito territorial com a milícia que atua nas áreas de Gardênia Azul, Muzema, Rio das Pedras, Conjunto Cesar Maia e Morro do Banco. A disputa pelo controle desses territórios tem gerado uma onda de violência que persiste há pelo menos um ano.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: