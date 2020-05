Boulos, Erundina e Padre Júlio Lancellotti obtêm vitória e Covas terá de criar 8 mil vagas para pessoas em situação de rua

247 - O prefeito Bruno Covas (PSDB) foi instado pelo MP-SP a colocar em prática um plano para a criação de 8 mil vagas de acolhimento para pessoas em situação de rua durante a pandemia de coronavírus. A recomendação foi uma vitória de Guilherme Boulos, de deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP) e do Padre Júlio Lancellotti.

A proposta inclui o uso da rede hoteleira da cidade e dos prédios públicos municipais ociosos.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que o “Edital da Prefeitura Municipal previa a disponibilização de 500 vagas em hotéis para idosos em situação de rua que estejam acolhidos nos serviços da rede assistencial do município. De acordo com o MP, a oferta é ‘tímida e claramente insuficiente’, visto que haveria cerca de 25 mil pessoas em situação de rua em toda a capital, segundo censo realizado em 2019.”

A promotoria afirmou que “destas, estão acolhidas aproximadamente 17.000, que são as vagas disponíveis de acordo com o mesmo censo (...) Tendo em conta o avanço do vírus e o alto risco de contágio entre a população em situação de rua, é preciso que a Prefeitura Municipal adote providências emergenciais, ainda que provisórias, destinadas à oferta de vagas a todas as pessoas em situação de rua. É preciso, pois, providenciar com urgência a criação de no mínimo 8 mil vagas”.

