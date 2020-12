Boulos: “quando a juventude vem e acredita, a vitória é questão de tempo”

À TV 247, Guilherme Boulos exaltou o sucesso de sua campanha à prefeitura do maior colégio eleitoral do país entre os jovens. Para ele, a mobilização conquistada aponta para um futuro de esperança. “Plantamos nessa eleição uma semente de uma novidade política. Fazer a juventude acreditar foi um grande feito”. Assista edit

247 - Candidato à prefeitura de São Paulo pelo PSOL em 2020 com cerca de 40% dos votos no segundo turno, superado pelo atual prefeito da capital, Bruno Covas (PSDB), Guilherme Boulos avaliou na TV 247 seu desempenho na campanha e ressaltou um grande feito conquistado: engajar e fazer a juventude acreditar novamente na política.

Segundo Boulos, sua campanha, assim como a de Manuela D’Ávila (PCdoB) em Porto Alegre, representou uma “novidade política” no cenário, o que permitiu que os desacreditados com o jogo político voltassem ou passassem a ver a política como “instrumento de transformação”. De acordo com o psolista, conquistar a juventude faz com que a vitória se torne uma questão de tempo. “Se a gente olhar a eleição não do prisma de uma fotografia, mas do prisma de um filme, quem saiu apresentando uma novidade e plantando algo para o futuro fomos nós, foi o campo da esquerda, uma renovação geracional da esquerda, não só em São Paulo. A gente goste ou não, o Bolsonaro em 2018 representou uma novidade política, o fenômeno que ele mobilizou foi um fenômeno de novidade, ele conseguiu catalisar a antipolítica, conseguiu mobilizar sentimentos, ainda que de ódio, e construiu uma novidade da extrema direita. Nós apresentamos, plantamos nessa eleição uma semente de uma novidade política que, embora não tenha tido grandes vitórias eleitorais em 2020, apontou para o futuro”.

“Em relação a nossa campanha em São Paulo, foi muito visível o quanto ela foi capaz de gerar engajamento, o quanto ela mobilizou esperança, o quanto ela fez o olho de muita gente brilhar, de gente jovem que nunca tinha acreditado na política como instrumento de transformação e viu na nossa campanha esse espaço. Tem um saldo muito relevante que não pode ser medido apenas pelos 40% de votos. A mobilização da juventude, fazer a juventude acreditar, engajar e trazer a juventude foi um grande feito, há muito tempo a esquerda não fazia isso. Quando a juventude vem e acredita, a vitória é questão de tempo”, disse Boulos.

O psolista ainda rebateu afirmações de que o Centrão foi o grande vencedor da eleição. Para ele, há uma importante diferença entre vitória eleitoral e vitória política. “O que a gente viu de analistas políticos, da grande mídia, foi afirmar uma vitória do Centrão, que na verdade é uma nova roupa para a velha direita. Se é verdade que eles tiveram vitórias importantes, é verdade também que essa velha direita não mobilizou nenhuma grande paixão nas eleições, não trouxe nenhuma novidade. Eles tiveram uma vitória silenciosa, muito mais mobilizando o medo da mudança do que qualquer expectativa. Embora eles tenham tido uma vitória eleitoral, a vitória política e a novidade política dessa eleição não ficou a cargo da direita”.

