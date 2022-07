Boulos será coordenador-geral da pré-campanha de Lula em São Paulo

Muito bem relacionado com movimentos sociais, Boulos será responsável, entre outros aspectos, por reforçar a mobilização popular em torno do ex-presidente e de Haddad edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pré-candidato a deputado federal pelo Psol e liderança do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), Guilherme Boulos será o coordenador-geral da campanha de Lula (PT) à Presidência da República.

A decisão foi tomada pela coordenação da pré-campanha petista em reunião na segunda-feira (11).

Boulos já faz parte do conselho político da pré-campanha de Lula, mas a partir de agora também ficará responsável por organizar sua agenda em território paulista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O psolista, muito bem relacionado com movimentos sociais, também vai trabalhar com foco no fortalecimento da mobilização popular em torno do ex-presidente e de Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao governo de São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O convite de Lula para ser coordenador de pré-campanha me motivará a trabalhar ainda mais em defesa da população do Estado de São Paulo", diz Boulos. "Somamos forças para derrotar o bolsonarismo e eleger uma grande bancada de esquerda que garanta a reconstrução do Brasil a partir de 1º de janeiro de 2023", afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Boulos será auxiliado em sua tarefa pelo dirigente petista Luiz Marinho.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE