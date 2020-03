Boulos tem a candidatura de esquerda melhor posicionada em São Paulo

los247 - O líder do MTST Guilherme Boulos (PSOL) lidera as intenções de voto entre dos possíveis candidatos de esquerda para prefeitura de São Paulo, aponta pesquisa Ibope. Boulos tem hoje 6% das intenções de voto.

Jilmar Tatto, outro representante da esquerda, fica mais atrás, com 2% das intenções de voto.

Apesar de ter a melhor colocação entre os progressistas, Guilherme Boulos ainda é superado por Celso Russomanno (Republicanos), com 24%, Bruno Covas (PSDB), com 18%, e Márcio França (PSB), com 9%.