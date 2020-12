Boulos vai à Justiça contra aumento salarial de 46% de Bruno Covas

Salário do prefeito de São Paulo saltará de R$ 24,2 mil para R$ 35,5 mil, depois de um ano em que a inflação foi de cerca de 4% edit

247 – ˜O ex-candidato Guilherme Boulos (PSOL) vai entrar com uma representação no Ministério Público contra a proposta que reajusta em 46% o salário do prefeito Bruno Covas (PSDB). Em sessão extraordinária nesta segunda (21), os vereadores aprovaram de forma simbólica o aumento. O texto prevê que a partir de 2022, o rendimento será de R$ 35.462,00 por mês. A remuneração mensal, hoje, é de R$ 24.175,55", informa a coluna Painel , na Folha de S. Paulo.

"Aumentar o salário do prefeito em 46% numa cidade com 25 mil pessoas morando na rua. E no meio duma pandemia. Isso sim é 'radicalismo'...", postou Boulos em seu twitter.

O conhecimento liberta. Saiba mais