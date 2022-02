Brasileira presa na Tailândia faz apelo: 'fala pra mandar a gente pro Brasil'

Apoie o 247

247 - Com voz de choro, a brasileira Mary Hellen Coelho, de 22 anos e que mora Pouso Alegre, no Sul de Minas, enviou áudios para sua irmã, Mariana Coelho, pedindo que ela entrasse em contato com um advogado para trazê-la de volta ao Brasil. Mary está entre três brasileiros presos na Tailândia por suspeita de tráfico internacional de drogas na última segunda-feira (14).

O tráfico de drogas no país asiático pode gerar pena de morte, dependendo da quantidade e das circunstâncias.

“Eu vou te passar o contato do doutor Edson. Por favor, liga pra ele. Fala pra ele fazer alguma coisa. Fala pra ele mandar a gente pro Brasil, pra gente responder lá", disse Mary, de acordo com relatos publicados pelo portal G1.

Brasileira presa na Tailândia pede advogado à irmã: 'Fala pra ele mandar a gente pro Brasil, pra gente responder lá'; OUÇA ÁUDIO pic.twitter.com/ZcXmycbYIs — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) February 21, 2022

A irmã recebeu o áudio por um aplicativo de mensagens. Foi por meio dele que ela soube da prisão. "Eu não tinha noção da dimensão daquilo, não sabia da gravidade. Pra mim, ela estava viajando para Curitiba atrás de algum namorado, estas coisas que os jovens fazem", relembrou Mariana.

Segundo comunicados de autoridades tailandesas, foram apreendidos com os brasileiros 15,5 quilos de cocaína, o que representa cerca de R$ 7,5 milhões. As drogas estavam nas malas de cada um deles.

