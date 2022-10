Bresser-Pereira insinua corrupção de Rodrigo Garcia e indaga: 'de onde vem seu patrimônio de R$ 50 milhões?'

Professor destacou que Garcia "nunca fez outra coisa senão política" e que "seu irmão foi condenado por associação com a máfia do INSS" edit

247 - Economista, professor e um dos fundadores do PSDB, Luiz Carlos Bresser-Pereira, em postagem no Twitter nesta quarta-feira (5), insinuou que o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), esteja envolvido com corrupção. Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Garcia declarou ter mais de R$ 5,5 milhões em bens, de acordo com o site DivulgaCand.

"O sr. Rodrigo Garcia, no governo de SP, apoiou Tarcísio. É compreensível. Ele tem declarados R$ 50 milhões e nunca fez outra coisa senão política. Seu irmão Marcó Aurélio foi condenado por associação com a máfia do INSS. De onde vem o dinheiro de Rodrigo Garcia?", questionou.

Garcia causou revolta entre tucanos ao se aliar ao fascismo e declarar apoio a Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial contra Lula (PT), assim como fez aliança em São Paulo com Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputa o governo paulista com Fernando Haddad (PT).

