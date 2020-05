Bretas é internado em hospital do Rio com sintomas de Covid-19, diz jornal

O hospital no qual Bretas está internado não confirma a informação de que o juiz apresenta sintomas de coronavírus edit

Revista Fórum - O juiz federal Marcelo Bretas foi hospitalizado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio, na última segunda-feira (4). Ele deu entrada com sintomas de coronavírus, segundo o jornal carioca Extra, que cita uma fonte.

O hospital, porém, não confirma esta informação. Um boletim médico divulgado nesta terça (5) informa apenas que Bretas continua na unidade para a realização de exames e que o quadro de saúde é considerado estável.

