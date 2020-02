Bretas nega notícia de que cogita disputar prefeitura do Rio

247 – "O juiz Marcelo Bretas, que julga dos casos da Lava-Jato no Rio, disse neste domingo, em suas redes sociais, que não concorrerá a nenhum cargo político e não participou de conversas sobre o tema. Segundo a coluna de Lauro Jardim, há uma articulação no seio do bolsonarismo para fazer do magistrado candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. A ideia é que Bretas filie-se ao Republicanos para disputar", aponta reportagem do jornal O Globo.

"Jamais participei de conversas como indicado no texto e, pela “enésima vez”, NÃO SEREI CANDIDATO A NENHUM CARGO POLÍTICO", disse Bretas em seu Twitter.