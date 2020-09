Bretas pode ser punido por juiz casado com advogada atingida por sua operação

247 – A jornalista Mônica Bergamo traz uma informação importante sobre as polêmicas operações do juiz Marcelo Bretas. "O julgamento do juiz Marcelo Bretas por participar de ato político com Jair Bolsonaro, marcado pelo TRF-2 (Tribunal Regional da 2ª Região) para a quinta (17), terá outra saia justa: André Fontes, um dos desembargadores do Órgão Especial que analisará o caso, é marido da advogada Ana Basílio, que sofreu operação de busca e apreensão na semana passada por ordem de Bretas", escreve ela, em sua coluna .

Esta mesma operação atingiu o advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e provocou revolta nos meios jurídicos.

