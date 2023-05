Bridgestone demite 600 funcionários e encerra produção para carros na Grande SP

A empresa tem como objetivo é concentrar no local somente a fabricação de pneus para caminhões, tratores e off-road, além do Firestone Airide (molas pneumáticas) edit

Apoie o 247

Google News

247 - A empresa Bridgestone deixará de produzir pneus para carros de passeio em sua fábrica em Santo André, na Região Metropolitana de São Paulo. A empresa confirmou a demissão de 600 de seus 3.400 funcionários.

De acordo com o portal Uol, o objetivo é concentrar no local somente a fabricação de pneus para caminhões, tratores e off-road, além do Firestone Airide (molas pneumáticas).

A produção de pneus para carros de passeio e de caminhonetes passará a ser feita na fábrica da marca na Bahia.

"Esta decisão é parte de um processo contínuo de avaliação do negócio e do mercado, para assegurar a competitividade da companhia e determinar a melhor alocação de recursos, otimizando o portfólio, processos e cultura para seguir servindo às necessidades do consumidor e mercado", disse.

Quanto às demissões, a empresa afirmou que "está trabalhando junto ao sindicato e seus empregados em oportunidades de redução do impacto desta decisão à equipe da linha afetada".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.