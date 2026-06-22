Briga entre clientes gera pânico e correria generalizada em shopping de São Paulo

247 - Uma confusão no Shopping Market Place causou correria em São Paulo na noite deste domingo (21), depois que um desentendimento entre clientes provocou pânico no centro de compras localizado na Vila Cordeiro, bairro nobre da zona oeste da capital paulista.

As informações são do UOL. Segundo a publicação, o tumulto teve início no corredor do cinema do shopping e durou cerca de 15 minutos. Em meio à confusão, um dos envolvidos lançou spray de pimenta no local, o que ampliou o susto entre frequentadores e funcionários.

A motivação do desentendimento ainda não foi esclarecida. Também não foram divulgadas as identidades das pessoas envolvidas no episódio. O caso gerou apreensão entre os clientes que estavam no shopping, especialmente pela rapidez com que o pânico se espalhou pelos corredores.

De acordo com a administração do Shopping Market Place, ninguém ficou ferido. O centro de compras também negou boatos que circularam nas redes sociais sobre a presença de pessoas armadas ou a ocorrência de disparos dentro do estabelecimento.

Durante a confusão, algumas lojas fecharam as portas para proteger e abrigar clientes assustados. Relatos publicados nas redes sociais indicam que muitas pessoas correram em busca de segurança, diante da incerteza sobre o que estava acontecendo no corredor do cinema.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Imagens que circularam nas redes sociais mostraram viaturas do lado de fora do shopping após o tumulto.

Até a última atualização da reportagem original, o UOL informava que tentava contato com a Polícia Militar e com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para obter mais detalhes sobre o atendimento à ocorrência.

O episódio ocorreu em uma noite de movimento no centro comercial e mobilizou equipes de segurança do shopping. Apesar do susto, a administração informou que não houve feridos e reforçou que os rumores sobre tiros ou pessoas armadas no local não procediam.