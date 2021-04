Bruno Covas é chamado de genocida em ato contra a volta às aulas presenciais

Henrique Santiago, Metrópoles - Profissionais da educação municipal de São Paulo realizaram, na tarde desta segunda-feira (12/4), protesto contra a volta das aulas presenciais na capital paulista.

Eles estenderam uma enorme faixa no Viaduto do Chá, no centro, com os dizeres “Covas genocida”, em alusão ao prefeito do PSDB. O ato aconteceu em frente à sede da Prefeitura de São Paulo.

Os manifestantes denunciam a gestão Bruno Covas de permitir o retorno das atividades em meio a um ambiente de insegurança no agravamento da pandemia de Covid-19. Eles pedem vacinação e testagem em massa para todos os trabalhadores.

