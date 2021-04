Bruno Covas é internado após identificação de novos nódulos no fígado e nos ossos

Segundo os médicos do prefeito, embora internado, ele está bem e apto a trabalhar edit

Metrópoles - Boletim médico do Hospital Sírio Libanês informa que o prefeito Bruno Covas (PSDB) foi internado na quinta-feira (15/4) para exames de controle. Na análise, a equipe médica identificou novos pontos do câncer que o prefeito trata, desta vez no fígado e nos ossos.

“Ajustes no tratamento foram necessários. Amanhã, está prevista a continuidade da quimioterapia, adicionando imunoterapia”, diz o boletim, que também prevê que a alta do prefeito se dê no início da próxima semana.

Segundo os médicos do prefeito, embora internado, ele está bem e apto a trabalhar.

