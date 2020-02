Bruno Covas encerra ciclo de quimioterapia e recebe alta

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), 39 anos, passou pela oitava sessão de quimioterapia. Ele deverá ser internado daqui duas semanas para saber quais as próximas etapas do tratamento edit

247 - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), 39 anos, teve alta no final da tarde desta quinta-feira (6), após passar pela oitava sessão de quimioterapia. É o que aponta o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês (região central de SP).

De acordo com o documento, o chefe do Executivo paulistano trata de um câncer na região do estômago, está "em ótimo estado".

Ele deverá ser internado daqui duas semanas para saber quais as próximas etapas do tratamento.