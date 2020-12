Bruno Covas telefona para Bolsonaro, diz blog

Ao longo da campanha eleitoral, prefeito de São Paulo buscou antagonizar com Bolsonaro, assim como faz seu padrinho político João Doria mas, agora, segundo Natuza Nery, já ensaia aproximação com o Planalto edit

Revista Fórum - Passada a campanha eleitoral, o discurso começa, aos poucos, a ser deixado de lado e prevalece o pragmatismo político.

O prefeito eleito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), passou a última semana antes do pleito negando instabilidade da pandemia na capital e afirmando que a crise sanitária estaria sob controle. No dia seguinte da eleição, porém, o governador do estado e seu padrinho político, João Doria (PSDB), admitiu o aumento dos casos de contágio de Covid-19 e impôs mais medidas restritivas, incluindo na capital, indo contra o discurso encampado, dias antes, pelo chefe do Executivo municipal.

