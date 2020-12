Busca ativa do coronavírus em Maricá é exemplo para o Brasil

O projeto “Sentinela de Maricá Covid-19” em parceria com o Instituto de Ciência e Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) e a Secretaria Municipal de Saúde de Maricá é apontado por especialistas como um sucesso de combate à Covid-19 edit

O projeto "Sentinela de Maricá Covid-19" em parceria com o Instituto de Ciência e Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) e a Secretaria Municipal de Saúde de Maricá é apontado por especialistas como um sucesso de combate à Covid-19, informa reportagem do jornal O Globo.

Segundo a reportagem, trata-se da busca ativa de infectados pelo coronavírus, com teste de RT-PCR, o chamado padrão-outro dos exames para Sars-Cov-2. É a busca ativa, recomendada pela OMS, que permite identificar os portadores assintomáticos e conter surtos antes que eles amplifiquem e perpetuem a pandemia de Covid-19, explica o coordenador do Laboratório de Virologia Molecular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Amílcar Tanuri.

A reportagem ainda acrescenta que o trabalho na cidade faz parte de um projeto de pesquisa, mas atende à recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS). De tão conhecida pelos cientistas, se tornou mantra da pandemia: teste, teste, teste. Identificar os infectados, rastrear seus contatos, isolá-los e a todos os contaminados por eles.

