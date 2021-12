Buscando ser candidato bolsonarista ao governo de SP, Tarcísio de Freitas usa broche de arma em evento

Tarcísio de Freitas tem buscado se aproximar ideologicamente do governo. O mesmo prendedor de gravata é usado com frequência por Eduardo Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, é cotado como candidato bolsonarista ao governo de São Paulo em 2022. Para isso, tem buscado se aproximar ideologicamente do governo, segundo análise no blog de Guilherme Amado, no Metrópoles. O ministro foi a um evento nesta terça-feira, 14, em Brasília, com um prendedor de gravata em forma de arma.

Segundo os jornalistas Lucas Marchesini e Edoardo Ghirotto, que assinam a matéria, “o gesto, apesar de ser banal, constitui um primeiro esforço de Tarcísio em acenar para o eleitorado mais ideológico de Bolsonaro”. A reportagem destaca que o ministro, até o momento, “praticamente não se envolveu em controvérsias ligadas à pauta de costumes defendida por Bolsonaro”.

Tarcísio esteve presente, com o broche, no evento de fim de ano da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. “O mesmo prendedor de gravata é usado com frequência por Eduardo Bolsonaro, que deverá ser um cabo eleitoral importante caso Tarcísio decida concorrer ao governo de São Paulo”, destacam os jornalistas.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE