Buscas por Nego do Borel: polícia manda equipes a Mangaratiba, no litoral Fluminense

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Polícia Civil do RJ mandou nesta terça-feira (5) equipes a Itacuruçá, na Costa Verde fluminense, atrás de Nego do Borel. A 42ª DP (Recreio) recebeu informações de que o funkeiro tinha sido visto naquele distrito de Mangaratiba na tarde desta segunda (4). A reportagem é do portal G1.

Mais cedo, a mãe de Nego, Roseli Viana Gomes, foi à delegacia para registrar o desaparecimento do filho. À polícia, Roseli contou que tentou impedir que Nego saísse de casa no último domingo (3). O cantor não obedeceu e, desde então, não tinha dado notícias.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros.

PUBLICIDADE

No fim de setembro, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar Nego do Borel, que tem 29 anos, por suspeita de estupro de vulnerável contra a modelo Dayane Mello durante o reality show "A Fazenda 13", da TV Record, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Segundo os participantes, Dayane Mello estava embriagada quando se deitou com ele.

Por causa disso, Nego do Borel foi expulso do programa. Sobre o assunto, na data do ocorrido, a assessoria do cantor disse que ele iria "provar mais uma vez toda a sua inocência".

PUBLICIDADE

Pouco antes de ser expulso do reality show, Nego do Borel foi indiciado por violência doméstica contra a ex-namorada, a modelo Duda Reis. Em janeiro, ela registrou boletim de ocorrência por estupro e ameaça contra ele na 1ª Delegacia da Defesa da Mulher (DDM) em São Paulo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE