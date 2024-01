Busto do túmulo do escritor Nelson Rodrigues é furtado de cemitério

Apoie o 247

247 - Integrantes do grupo SOS Patrimônio denunciaram que o busto do túmulo do escritor Nelson Rodrigues (1912-1980), que fica no cemitério São João Batista, no bairro do Botafogo, na Zona Sul do município do Rio de Janeiro (RJ). O crime aconteceu entre sexta-feira (19) e sábado (20). O busto furtado era de bronze e mostrava o escritor em frente a uma máquina de escrever. O peso foi estimado em cerca de 45 kg.

"Tem uma perda histórica, cultural e artística. A cidade fica mais pobre em relação a história e cultura", afirmou José Marconi, um dos fundadores do SOS Patrimônio. O relato foi publicado no portal G1.

Nascido em Pernambuco, o escritor se mudou para o Rio quando era criança. Foi dramaturgo, jornalista e escritor. Fez história na cultura brasileira com peças, crônicas e críticas esportivas. Era um apaixonado pelo futebol e, principalmente, pelo Fluminense.

A Rio Pax, responsável pela administração do cemitério, disse que "atua ativamente na segurança de seus cemitérios, inclusive providenciando a instalação de concertinas, aproximadamente mil metros, para dificultar o acesso de delinquentes."

A concessionária informou será que aberto procedimento interno para apuração do caso. Segundo a Polícia Militar, não houve acionamento para o crime. A corporação disse que o policiamento foi reforçado na área.

