Butantan inicia produção de CoronaVac com capacidade para 1 milhão de doses diárias

Reuters - O Instituto Butantan, ligado ao governo do Estado de São Paulo, iniciou a produção da CoronaVac, candidata a vacina contra Covid-19 desenvolvida pela chinesa Sinovac, e terá capacidade de 1 milhão de doses diárias do potencial imunizante, disse o governador paulista, João Doria (PSDB).

Em entrevista coletiva na sede do instituto, Doria disse que a produção será feita com base em insumos recebidos pelo Butantan à Sinovac.

Doria, que nesta semana disse que a vacinação começará no Estado em 25 de janeiro, embora a candidata da vacina ainda não tenha sequer pedido de uso emergencial apresentado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), afirmou que, além de São Paulo, outros 11 Estados e mais 912 municípios entraram em contato com o Butantan com a intenção de adquirir a CoronaVac.

