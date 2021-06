Butantan vai receber 6 mil litros de insumo da Coronavac no dia 28 de junho, anuncia Doria

A chegada da matéria-prima permitirá a produção de mais 10 milhões de doses da vacina, de acordo com anúncio feito pelo governador de São Paulo, João Doria edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira (2) que o Instituto Butantan (SP) receberá um lote de 6 mil litros de insumo da Coronavac no dia 28 de junho. A chegada da matéria-prima permitirá a produção de mais 10 milhões de doses da vacina.

"O governo do estado de São Paulo vai receber novos insumos da China. Os novos insumos são 6 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo), suficiente para produção de 10 milhões de doses da vacina do Butantan. O ingrediente chegará no próximo dia 28 de junho a São Paulo", disse.

Após o recebimento de 3 mil litros de IFA, o Butantan retomou retomou, no final de maio, a produção da vacina, que havia sido paralisada no dia 14 do mesmo mês por falta de matéria-prima.

