Cabaré fascista pega fogo: Mamãe Falei e Carteiro Reaça trocam farpas e clima esquenta

247 - O deputado estadual Mamãe Falei (Artur do Val) acusou seu colega na Alesp, Gil Diniz (Carteiro Reaça) de desovar fake news para difamá-lo. Do Val disse que a estratégia consiste em protocolar uma denúncia anônima no Ministério Público Estadual contra um inimigo político e depois espalhar a "notícia" em blogs de aliados do presidente Jair Bolsonaro.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “a partir do link gerado na plataforma bolsonarista, outros blogs de seguidores do presidente compartilharam o notícia. Artur do Val diz que vai denunciar o colega por denúncia caluniosa e fake news eleitoral, mas ainda não decidiu se acionará também o Conselho de Ética da Assembleia.”

A matéria ainda informa que “o embate entre bolsonaristas e representantes do MBL chegou ao Palácio da Alvorada na manhã desta quarta, quando uma integrante do grupo questionou publicamente o presidente Jair Bolsonaro sobre sua postura diante das mais de 38 mil mortes provocadas pela covid-19 no País. Irritado, o presidente expulsou a militante e disse que ela deveria fazer o mesmo questionamento ao governador de seu Estado. Cristiane Bernart é paulista e trabalha como assessora de outro político do MBL, o vereador por São Paulo Fernando Holiday (Patriota).”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.