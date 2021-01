Cabeça d'água arrasta banhistas em Capitólio, Sul de Minas, e deixa mortos (vídeo)

RESGATE EM CAPITÓLIO

Imagens mostram o resgate de pessoas arrastadas após uma cabeça d'água em uma cachoeira de Capitólio, no Sul de Minas, neste sábado (2). De acordo com os bombeiros, seis pessoas foram socorridas com vida, duas morreram afogadas e uma permanece desaparecida. pic.twitter.com/XJaqxHCfFl